7 أيام في "المنطقة الخضراء" بـ"كوب 16".. الرياض تقدّم الحلول لتدهور الأراضي

ولأن تدهور الأراضي والتصحر والجفاف يؤثر على كل ركن من أركان الأرض تقريبًا، ويطال تأثيراته السلبية جميع الكائنات الحية التي تعيش عليها، بدءًا من الأنواع المعرضة لخطر الانقراض، وحتى الحياة وسبل عيشنا، كان لابد من استحداث منطقة خضراء تفتح المجال لكافة القطاعات والمهتمين بالشأن البيئي المستثمرين فيه، من أجل نقل المؤتمرات من ساحة المفاوضات الدولية والتوصيات إلى التنفيذ على أرض الواقع.