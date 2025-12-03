بالصور: الممر المائي بحلّته الجديدة يعزز جمال كورنيش الموسم

وأكدت البلدية أن الممر المائي سيشكل إضافة نوعية للواجهة البحرية، ويمنح الزوار تجربة استثنائية تجمع بين الجمال الطبيعي والنشاط الرياضي، ضمن جهود تعزيز جودة الحياة بالموسم.