بالصور: الممر المائي بحلّته الجديدة يعزز جمال كورنيش الموسم

بات الممر المائي في مركز الموسم قريبًا من الظهور بحلّة جديدة، وسط أعمال تطوير مستمرة تنفذها بلدية الموسم لتعزيز جمال الواجهة البحرية وتجهيزها لاستقبال الزوار خلال الأجواء الشتوية.
وشهد الممر تركيب جلسات حديثة وأعمدة ديكورية أنيقة، إلى جانب تحسين أرضيته لتوفير تجربة مريحة وآمنة للمتنزهين.
كما يجري تجهيز حديقة وممشى متكامل يوازي الممر، ليصبح المكان مساحة ترفيهية متكاملة تجمع بين الاسترخاء والتمتع بالمشهد البحري.
وأكدت البلدية أن الممر المائي سيشكل إضافة نوعية للواجهة البحرية، ويمنح الزوار تجربة استثنائية تجمع بين الجمال الطبيعي والنشاط الرياضي، ضمن جهود تعزيز جودة الحياة بالموسم.