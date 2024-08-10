"متحدث هيئة النقل": الرياض تتصدر سوق تأجير السيارات بـ40%

أكد متحدث الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أن منطقة الرياض تتصدر سوق تأجير السيارات بـ40% تليها مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية.
وكانت الهيئة قد حددت 3 خطوات لرفع الشكاوى ضد مكاتب تأجير السيارات في حال وجود أي مشكلة.
وتحت عنوان "اعرف حقك".. تعرف على آلية رفع البلاغات على مكاتب تأجير السيارات؛ نشرت الهيئة "إنفوجرافيك"، يوضح تلك الخطوات.
وتبدأ الخطوات بتقديم بلاغ إلى مكتب التأجير المعني، ثم انتظار الرد خلال 14 يوم عمل.
وأوضحت الهيئة، أنه إذا لم تكن راضيًا عن الرد أو لم يستجب المكتب يمكنك تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل.