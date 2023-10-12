جدة.. ضبط أكثر من 367 طنًّا من منتجات التبغ مجهولة المصدر

وأوضحت الأمانة، أن الفِرَق الرقابية قامت خلال الأسبوع الماضي برصد موقع بحي "المليساء" يحتوي على 56 من الحاويات لتخزين منتجات "التبغ" قُدرت بـ367 طنًّا و160 كيلوجرامًا مجهولة المصدر؛ حيث تمت مصادرتها وإتلاف ما تم ضبطه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.