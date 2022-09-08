المملكة تتقدم 5 مراتب بمؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022م

تقدّمت المملكة خمس مراتب في نتائج مؤشر التنمية البشرية الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022م، حيث أصبح ترتيبها 35 عالميًا من بين 191 دولة مقارنةً بالمرتبة 40 في الإصدار السابق من التقرير، كما حصلت المملكة على المرتبة العاشرة من بين دول مجموعة العشرين، وحققت أعلى تقدم بين نتائج العامين 2019م و2021م من بين دول مجموعة العشرين.