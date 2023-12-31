"عنصر مشع" تتوهج بمنجزات عشر سنوات.. وتوقع اتفاقيات محلية وعالمية

من الجدير بالذكر أن مجموعة وهج وهي من الشركات الاتصالية الإبداعية الرائدة بالمملكة، قد حققت نجاحات ملحوظة في السنوات الماضية، وتعتزم تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، من خلال النمو في مجالات شركات المجموعة، "عنصر مشع" المتخصصة في الخدمات الإبداعية والحملات الاتصالية والتصميم، وشركة "جين" المتخصصة في إستراتيجيات بناء العلامات التجارية والتجربة المتكاملة، وشركة "فسفور" المتخصصة في صناعة الفيديوهات المرسومة Motion Graphics، وشركة "سيل" المتخصصة في تصميم وتطوير التجارب الثقافية والتراثية والترفيهية. حيث تتطلع إلى توسيع نطاق عملها وتعزيز تواجدها في السوق المحلية والعالمية. ومن خلال شراكاتها الإستراتيجية وتركيزها على التميز والجودة، فإن مجموعة وهج تعزز مكانتها كشركة رائدة وموثوقة في قطاع الأعمال، بما يحقق الأهداف المأمولة من المنظمات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي تتعامل معها.