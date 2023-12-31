"عنصر مشع" تتوهج بمنجزات عشر سنوات.. وتوقع اتفاقيات محلية وعالمية
في إطار احتفالها بذكرى تأسيس أولى شركاتها في عام 2013، نظمت مجموعة عنصر مشع حفلاً استعرضت فيه منجزات شركات المجموعة التي حققتها خلال السنوات العشر الماضية، وإطلاق هويتها الجديدة تحت مسمى "مجموعة وهج ". وقد حضر هذا الحفل العديد من الشخصيات البارزة والمهتمين من القطاع العام والخاص، بما في ذلك شركاء الأعمال وعملاء المجموعة.
انطلق الحفل بكلمة رئيس مجلس الإدارة عبدالله الزامل، الذي استعرض أهم الدروس التي اكتسبتها المجموعة خلال عقد من الزمن، تلا ذلك عرض مرئي عن تمرحل المجموعة منذ تأسيسها، والقصة التي شهدت الكثير من التطورات والتحولات إلى أن استمرت لتصل لحظة الاحتفال بإطلاق مجموعة وهج. جاء بعد ذلك كلمة للرئيس التنفيذي المكلف للمجموعة أحمد كونش الذي أشاد بجهود الفريق وبمنجزاتهم التي عززت الثقة بين المجموعة وعملائها.
وقد تضمن الحفل توقيع عدة اتفاقيات، حيث وقّعت الشركة اتفاقية مع شركة Dragon Rouge، وهي شركة عالمية مستقلة رائدة في مجال صناعة العلامات التجارية، وقد مثلها في التوقيع الأستاذ خير الدين سيدهم، الذي أشاد بالتحول الإيجابي والنمو الملحوظ عالمياً لاقتصاد المملكة، وأعرب عن سعادته بدعم مجموعة وهج التطور والتوسع المأمول في السوق السعودي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم مجموعة وهج في تعزيز حضورها العالمي وتطوير إستراتيجيتها التجارية، وفي المقابل تدعم شركة Dragon Rouge حضورها العالمي بالتواجد في السوق السعودي من خلال اتفاقيتها مع شركة جين إحدى شركات مجموعة وهج.
كما تم كذلك توقيع اتفاقية مع شركة جزال المتخصصة في مجال المتاحف والمعارض الثقافية، وقد شارك في هذا التوقيع صلاح العجمي، الذي أعرب عن تفاؤله بتعاون شركته مع مجموعة وهج في تطوير وتنفيذ مشاريع ثقافية مبتكرة. واختتمت هذه الفقرة بتوقيع اتفاقية مع شركة FIM، المتخصصة في إدارة المشاريع، وقد مثلتها نوف الناصر، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز قدرات مجموعة وهج في إدارة مشاريعها بكفاءة عالية وتحقيق التعاون في فتح باب الفرص لجميع أطراف الاتفاقيات.
وعبر مسؤولو مجموعة وهج عن سعادتهم وفخرهم بتحقيق هذا الإنجاز الكبير في الذكرى العاشرة لانطلاق أولى شركاتها، وأكدوا أن مجموعة وهج ستستمر في تطوير إستراتيجيتها وتوسيع نطاق عملها في السوق المحلي والعالمي. كما أشاروا إلى أن هذه الشراكات الجديدة ستسهم في تعزيز قدرات المجموعة وتقديم خدمات متميزة لعملائها.
واختتم الحفل بجلسة حوارية، شارك فيها عدد من الشخصيات المتخصصة في الاتصال والتسويق وصناعة الهويات البصرية، وقد كان الحديث عن تطور مفهوم التسويق في المملكة من العام 2013م إلى اليوم، وقراءتهم لفرص المستقبل في مجال الاقتصاد الإبداعي والثقافي، كما أشاروا إلى الفرص الكبيرة المقبلة في ظل النمو الاقتصادي واحتضان المملكة لأحداث عالمية مثل اكسبو الرياض، وكأس العالم.
من الجدير بالذكر أن مجموعة وهج وهي من الشركات الاتصالية الإبداعية الرائدة بالمملكة، قد حققت نجاحات ملحوظة في السنوات الماضية، وتعتزم تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، من خلال النمو في مجالات شركات المجموعة، "عنصر مشع" المتخصصة في الخدمات الإبداعية والحملات الاتصالية والتصميم، وشركة "جين" المتخصصة في إستراتيجيات بناء العلامات التجارية والتجربة المتكاملة، وشركة "فسفور" المتخصصة في صناعة الفيديوهات المرسومة Motion Graphics، وشركة "سيل" المتخصصة في تصميم وتطوير التجارب الثقافية والتراثية والترفيهية. حيث تتطلع إلى توسيع نطاق عملها وتعزيز تواجدها في السوق المحلية والعالمية. ومن خلال شراكاتها الإستراتيجية وتركيزها على التميز والجودة، فإن مجموعة وهج تعزز مكانتها كشركة رائدة وموثوقة في قطاع الأعمال، بما يحقق الأهداف المأمولة من المنظمات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي تتعامل معها.