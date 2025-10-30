"انوفست العقارية" تطلق "جدن السديم" في خميس مشيط بالشراكة مع "NHC" .. مجتمع سكني عصري بمعايير عالمية

أطلقت شركة "انوفست العقارية" مشروع "جدن السديم" في خميس مشيط، وذلك بالشراكة مع "NHC" المطور الرئيسي للمشروع، في امتدادٍ لنجاحات "انوفست" في تطوير مشاريع سكنية نوعية تُواكب تطلعات المستفيدين من برنامج "سكني" التابع لوزارة البلديات والإسكان.
يقع المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 157,471.27 مترًا مربعًا، ويضم مجموعة متنوعة من النماذج السكنية المصممة وفق مفاهيم حديثة تلائم احتياجات الأسرة السعودية، وتشمل خيارات متعددة من الفلل المستقلة بمواصفات عالية الجودة، إلى جانب مساحات خضراء ومرافق ترفيهية ومراكز تجارية متكاملة تعزز جودة الحياة داخل المجتمع السكني.
ويأتي تنفيذ مشروع "جدن السديم" بالتعاون مع نخبة من الشركات العالمية المتخصصة في التطوير العمراني، وفقًا لأعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات الحديثة في التصميم والتنفيذ، بما يعكس التزام شركة "انوفست العقارية" برفع معايير السكن وتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في المملكة.