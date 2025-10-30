"انوفست العقارية" تطلق "جدن السديم" في خميس مشيط بالشراكة مع "NHC" .. مجتمع سكني عصري بمعايير عالمية

يقع المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 157,471.27 مترًا مربعًا، ويضم مجموعة متنوعة من النماذج السكنية المصممة وفق مفاهيم حديثة تلائم احتياجات الأسرة السعودية، وتشمل خيارات متعددة من الفلل المستقلة بمواصفات عالية الجودة، إلى جانب مساحات خضراء ومرافق ترفيهية ومراكز تجارية متكاملة تعزز جودة الحياة داخل المجتمع السكني.