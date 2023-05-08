محاكاة لمختلف الهجمات.. المملكة تنفذ "تمرين الأمن السيبراني"

وأضافت: يأتي التمرين بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، وتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية الواقعية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية؛ بدءاً من الاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، والدروس المستفادة، بما يسهم في بناء القدرات المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني للمشاركين.