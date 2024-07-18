مساره يمتدّ لمدى عام تدريبي واحد.. "التخصصات الصحية" تعتمد برنامج الطب الرياضي

ويشترط البرنامج على المتقدم الحصول على شهادة البورد السعودي في أحد التخصصات الرئيسية التالية: طب الأسرة، أو طب الطوارئ، أو الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، أو ما يعادلها؛ وفق الشروط المنصوص عليها في منهج البرنامج المعدّ من قبل المركز التدريبي.