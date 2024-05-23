وصول الفوج الأول من حجاج باكستان إلى مكة المكرمة

استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية "أشرقت" اليوم، الفوج الأول من حجاج باكستان البالغ عددهم قرابة ١٢٠٠ حاج من أصل ٧٠ ألف حاج باكستاني سيؤدون النسك لموسم حج هذا العام، وُزّعوا على ثلاثة مراكز رقم (٢٥٤- ٢٥٩- ٢٦٣)، وأكد الرئيس التنفيذي لشركة رحلات ومنافع أحمد تمار، جاهزية الشركة لخدمة حجاج دولة باكستان من خلال الاستعداد المسبق لجميع مراحل الحج بداية من مرحلة ما قبل الوصول وحتى مرحلة الإغلاق والتقييم في رحلة ضيف الرحمن.