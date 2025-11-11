المرور السعودي يحذّر: الانحراف المفاجئ بالمركبة خطر يهدد سلامة الطرق

حذّرت الإدارة العامة للمرور من خطورة الانحراف المفاجئ بالمركبة أثناء القيادة، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد من أبرز المسببات للحوادث المرورية على الطرق، لما ينطوي عليه من تهديد مباشر لسلامة السائقين والمركبات الأخرى.