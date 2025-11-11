المرور السعودي يحذّر: الانحراف المفاجئ بالمركبة خطر يهدد سلامة الطرق

حذّرت الإدارة العامة للمرور من خطورة الانحراف المفاجئ بالمركبة أثناء القيادة، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد من أبرز المسببات للحوادث المرورية على الطرق، لما ينطوي عليه من تهديد مباشر لسلامة السائقين والمركبات الأخرى.
وأوضحت "المرور السعودي" أن على قائدي المركبات التأكد من خلو المسار المراد الانتقال إليه قبل تغيير الاتجاه، واستخدام الإشارات التنبيهية في الوقت المناسب، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية واتباع السلوك الآمن أثناء القيادة.
وبيّنت الإدارة أن التقيد بتعليمات السلامة يسهم في الحد من الحوادث ويحافظ على الأرواح والممتلكات، مؤكدة استمرار جهودها التوعوية والرقابية لتعزيز السلامة المرورية على الطرق.