"التحكيم التجاري" يشارك في الاجتماع الـ 76 لفريق تسوية المنازعات "الأونسيترال"

وناقش فريق العمل خلال الاجتماعات نصًا توجيهيًّا بشأن الرفض المبكر والبت الأولي في إجراءات التحكيم، كما بحث الفريق موضوعَيْ تسوية المنازعات المتصلة بالتكنولوجيا والاحتكام، اللذَيْن يهدفان إلى توفير إطار قانوني لتسوية المنازعات في إطار زمني قصير، يشمل طرفًا ثالثًا، ويملك الخبرة الفنية ذات الصلة، مما لا يؤدي بالضرورة إلى قرارات تحكيم نهائية، ولكن النتيجة تظل قابلة للإنفاذ عبر الحدود.