"آل حمد" يدعو لتطوير قوانين التحكيم التجاري لتواكب متطلبات الحوكمة والاستدامة

ولفت الأمين العام لمركز التحكيم التجاري إلى أن المنطقة الخليجية استطاعت أن تؤسس مكانة مرموقة ومركزًا إقليميًّا متقدمًا لجذب الاستثمار المجدي، ومزاولة الأعمال الناجحة، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على تحقيق معدلات مرتفعة من التنمية الشاملة والمستدامة، ويجب الحفاظ على هذا الزخم من خلال دعمه بقوانين وإجراءات تحكيم مرنة ومتطورة".