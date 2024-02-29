"محافظ القويعية" يُشيد بفعاليات وبرامج موسم الملح: الكلمات تعجز عن وصفه

وتابع: "هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ودعم ومتابعة أمير منطقة الرياض ونائب منطقة الرياض، والتعاون الجميل الممتاز بين وزارة الصناعة وأمانة منطقة الرياض، إضافة إلى الجهود المميزة لبلدية القصب وعلى رأسهم رئيس البلدية وأهالي القصب جميعًا وكل الرعاة الذين قاموا برعاية هذا المهرجان، وفقهم الله وحفظ وطننا وولاة أمرنا من كل مكروه".