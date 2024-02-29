"محافظ القويعية" يُشيد بفعاليات وبرامج موسم الملح: الكلمات تعجز عن وصفه

أشاد محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، بفعاليات وبرامج موسم الملح التي استهوت جميع فئات المجتمع، وعبّر عن سعادته بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، والتميز في برامج الموسم الثقافية والحرفية والترفيهية.
وقال "بن معمر" خلال زيارته لموسم الملح: إن الموسم رائع ومتميز، والكلمات تعجز عن وصفه؛ مبديًا إعجابه بما يحتوي من فعاليات متنوعة وبرامج ثقافية وحِرَفية وترفيهية احتضنتها القرية التاريخية بالقصب.
وأضاف: "التميز الذي شاهدناه والضيافة وحسن الاستقبال إضافة إلى حسن العرض وحسن التعامل، شيء يثلج الصدر، وتميز بالحضور الكثيف المميز من جميع فئات المجتمع".
وتابع: "هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ودعم ومتابعة أمير منطقة الرياض ونائب منطقة الرياض، والتعاون الجميل الممتاز بين وزارة الصناعة وأمانة منطقة الرياض، إضافة إلى الجهود المميزة لبلدية القصب وعلى رأسهم رئيس البلدية وأهالي القصب جميعًا وكل الرعاة الذين قاموا برعاية هذا المهرجان، وفقهم الله وحفظ وطننا وولاة أمرنا من كل مكروه".