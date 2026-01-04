فرضية طوارئ في ميناء الملك فهد بالجبيل تحاكي تصادم بين قطار محمّل بمواد خطرة ومركبة

وأوضحت الخطوط الحديدية السعودية، في تنويه نشرته عبر حسابها الرسمي، أن الفرضية تأتي لاختبار سرعة الاستجابة وقياس كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات المشاركة، إلى جانب تقييم جاهزية الفرق الميدانية في التعامل مع مثل هذه الحوادث، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة المعتمدة.