فرضية طوارئ في ميناء الملك فهد بالجبيل تحاكي تصادم بين قطار محمّل بمواد خطرة ومركبة

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية عن تنفيذ فرضية طوارئ تشغيلية في ميناء الملك فهد الصناعي بمدينة الجبيل، تحاكي حادث تصادم بين قطار محمّل بمواد خطرة ومركبة، أسفر عن تسرب مادة خطرة، وذلك ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة ورفع مستوى الاستعداد الميداني.
وأوضحت الخطوط الحديدية السعودية، في تنويه نشرته عبر حسابها الرسمي، أن الفرضية تأتي لاختبار سرعة الاستجابة وقياس كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات المشاركة، إلى جانب تقييم جاهزية الفرق الميدانية في التعامل مع مثل هذه الحوادث، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة المعتمدة.
وبيّنت أن تنفيذ هذه الفرضيات الدورية يُعد جزءًا من خطط الطوارئ المعتمدة، ويهدف إلى تعزيز العمل التكاملي بين الجهات ذات العلاقة، وتحسين آليات الاستجابة للحوادث التشغيلية المحتملة، خاصة تلك المرتبطة بنقل المواد الخطرة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة المحيطة.