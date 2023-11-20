3 معامل ومعرض دائم ومنفذ بيع.. "بيت الحِرَفيين بتبوك".. تراث يتجدد بتصاميم مبتكرة

وأبانت "الهيئة" أنها تسعى من خلال بيوت الحرفيين، إلى التدريب الإنتاجي للراغبين في العمل الحرفي من جميع فئات وشرائح المجتمع المحلي، وتقديم المنتجات الحرفية التراثية ذات جودة عالية وفقًا لمتطلبات السوق؛ مشيرة إلى أن المتدرب أو المتدربة في بيت الحرفيين، يمر على مدى 10 أشهر، بمنظومة متكاملة من الورش التدريبية والتعليمية المكثفة من مرحلة التأسيس ومن ثم التصاميم الحرفية، وصولًا إلى الورش المساندة في ريادة الأعمال والابتكار وحلول التغليف والتسويق؛ ليتخرج المتدرب بعد ذلك جاهزًا لسوق العمل.