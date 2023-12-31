قبل "السوبر التركي".. مواقف أثبتت صرامة المملكة في تطبيق منع الشعارات السياسية

وعلى الجانب الآخر، لم تكن مباراة نهائي السوبر التركي هي الموقف الوحيد الذي تعاملت فيه المملكة بحزم لمنع استعمال الشعارات السياسية في غير محلّها، فقبل أشهر قليلة، أُلغيت مباراة في كرة القدم بين ناديَي سباهان أصفهان الإيراني والاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا، بعدما غادر لاعبو الفريق السعودي الملعب اعتراضاً على رفع شعارات سياسية، وتحديداً نتيجة وجود تمثال عند مدخل الملعب للقائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والذي قُتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد عام2020.