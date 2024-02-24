بالصور.. مشاهد مبهجة من أمطار تبوك والثلوج الخفيفة حاضرة في توقعات "الأرصاد"

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة؛ قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف وتبوك؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، الشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من تلك المناطق، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).