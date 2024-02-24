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بالصور.. مشاهد مبهجة من أمطار تبوك والثلوج الخفيفة حاضرة في توقعات "الأرصاد"

فرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح
بالصور.. مشاهد مبهجة من أمطار تبوك والثلوج الخفيفة حاضرة في توقعات "الأرصاد"

هطلت اليوم أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت مدينة تبوك، ومراكز: شقري، والبديعة، واللوز، والقليبة، والمعظم، وفجر، والسرو، كما هطلت أمس أمطارٌ على مراكز حالة عمار، وذات الحاح.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة؛ قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف وتبوك؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من مناطق: المدينة المنوّرة، الرياض، الشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من تلك المناطق، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).

أمطار تبوك
ثلوج

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