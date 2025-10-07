"الضويحي": "تجربتي المريرة مع معلم الرياضيات" تكشف خللًا تربويًا يحتاج إلى مراجعة جادة

ويرى الكاتب أن هذه الظاهرة — المتمثلة في تحيّز بعض المعلمين لطالب دون آخر — ليست مجرد سلوك فردي، بل "حالة تستدعي العلاج إذا كانت متكررة ومقصودة، أو تحتاج إلى تنبيه وتدريب للمعلم إن كانت غير مقصودة". ويشدّد على ضرورة أن تتبنى المؤسسة التعليمية موقفًا حازمًا من مثل هذه التصرفات، لما لها من آثار نفسية وتربوية طويلة الأمد على الطلاب، مؤكدًا أن "أحداث الطفولة تصبح بنية تحتية لقناعاتنا وتعاملاتنا في المستقبل".