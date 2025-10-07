"الضويحي": "تجربتي المريرة مع معلم الرياضيات" تكشف خللًا تربويًا يحتاج إلى مراجعة جادة

في مقال مؤثر بعنوان "سؤالي للمعلم في يومه العالمي" بصحيفة عكاظ، يستعيد الكاتب الصحفي عبداللطيف الضويحي ذكريات طفولته مع معلم الرياضيات في الصف الرابع الابتدائي، الذي تجاهله عمدًا داخل الفصل مفضّلًا طلابًا بعينهم.
ويروي الضويحي قائلًا: "لم أفهم سبب تعمّد معلم الرياضيات تجاهلي رغم تفاعلي الجيد مع بقية المواد والمعلمين"، معتبرًا هذه التجربة إحدى المحطات التي تركت أثرًا عميقًا في نفسه.
ويرى الكاتب أن هذه الظاهرة — المتمثلة في تحيّز بعض المعلمين لطالب دون آخر — ليست مجرد سلوك فردي، بل "حالة تستدعي العلاج إذا كانت متكررة ومقصودة، أو تحتاج إلى تنبيه وتدريب للمعلم إن كانت غير مقصودة". ويشدّد على ضرورة أن تتبنى المؤسسة التعليمية موقفًا حازمًا من مثل هذه التصرفات، لما لها من آثار نفسية وتربوية طويلة الأمد على الطلاب، مؤكدًا أن "أحداث الطفولة تصبح بنية تحتية لقناعاتنا وتعاملاتنا في المستقبل".
كما دعا الضويحي إلى توعية الأطفال بحقهم في بيئة تعليمية عادلة، وحثّهم على "رفض هذا السلوك وتقديم شكوى لإدارة المدرسة عند ملاحظته".
وفي ختام مقاله، عبّر الكاتب عن امتنانه للمعلمين المنصفين قائلًا: "لا يحمل قلبي كراهية لمعلم الرياضيات، رغم ما سبّبه لي نفسيًا وتعليميًا، لكني أقدّر كل معلم لم يتحيّز لطالب دون آخر."