"كروز السعودية" تستقبل 8.824 سائحًا على متن ثلاث سفن سياحية

كما أقامت "كروز السعودية"، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء المحليين، عددًا من الفعاليات والأنشطة؛ للترحيب بالسياح بهذه المناسبة الغالية، ممن جاؤوا من بلدان مختلفة، وعلى رأسها إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا؛ حيث تم تقديم ألوان من التراث السعودي، والرقصات الشعبية المتنوعة، وضيافة القهوة السعودية مع التمور؛ وسط مشاركة السياح في هذه الفعاليات في الرحلات السياحية البحرية من جدة والمنطقة الشرقية.