"كروز السعودية" تستقبل 8.824 سائحًا على متن ثلاث سفن سياحية

استقبلت "كروز السعودية"، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمسؤولة عن تطوير قطاع الرحلات البحرية في المملكة، 8.824 سائحًا خلال الاحتفال بيوم التأسيس، على متن ثلاث سفن سياحية عبر ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ بهدف استكشاف الوجهات البحرية السياحية المختلفة.
واستقبلت على متن سفينة الرحلات البحرية "إم. إس. سي. سبلنديدا"، 3.100 راكب، والسفينة السكنية الفاخرة "العالم" التابعة لشركة Residences at Sea، 84 راكبًا في ميناء جدة الإسلامي؛ في حين استقبلت في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على متن سفينة "إم. إس. سي. وورلد أوروبا"، 5.640 راكبًا.
كما أقامت "كروز السعودية"، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء المحليين، عددًا من الفعاليات والأنشطة؛ للترحيب بالسياح بهذه المناسبة الغالية، ممن جاؤوا من بلدان مختلفة، وعلى رأسها إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا؛ حيث تم تقديم ألوان من التراث السعودي، والرقصات الشعبية المتنوعة، وضيافة القهوة السعودية مع التمور؛ وسط مشاركة السياح في هذه الفعاليات في الرحلات السياحية البحرية من جدة والمنطقة الشرقية.
وأتاحت للسياح الانضمام إلى عدد من الجولات التي صُممت لتلائم مختلف الأذواق والاهتمامات والفئات العمرية، من ضمنها رحلة لزيارة العلا، أول موقع سعودي للتراث العالمي مدرج ضمن قائمة اليونسكو، والاستمتاع بالتنزه على الواجهة البحرية لمدينة جدة، ورحلة إلى الماضي لزيارة منطقة جدة التاريخية "البلد"، الموقع الثاني ضمن قائمة اليونسكو، والمتميز بالعمارة الحجازية القديمة والأسواق التقليدية النابضة بالحياة، والعديد من الفعاليات.
فيما تمكِّن "كروز السعودية" السياح في المنطقة الشرقية، من المشاركة في رحلة استكشافية مميزة لزيارة واحة الأحساء، ثالث موقع مسجل للتراث العالمي ضمن قائمة اليونسكو، والمناطق المحيطة مثل المدرسة الأميرية وسوق القيصرية، أو باستمتاعهم بوقتهم في الدمام على الشواطئ الرملية على الخليج العربي، أو التعرف على المدينة وزيارة سوق الحب.
وتوقعت "كروز السعودية" استقبال أكثر من 75 زيارة مجدولة؛ خلال موسمها الجاري، الممتد من نوفمبر 2022م حتى مايو 2023م، لسفن تابعة لعدد من شركات رحلات بحرية عالمية، خمسة خطوط رحلات بحرية عالمية تبحر البحر الأحمر والخليج العربي؛ مع تقديمها تجربة فريدة للمسلمين من الركاب وطاقم السفن، وذلك بتسهيل زيارتهم لمكة المكرمة لأداء العمرة.