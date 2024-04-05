غرفة العمليات المشتركة تواصل جولاتها لتصحيح أوضاع الأحياء في وسط الرياض

وتفصيلاً، أسهمت جهود الجهات المختلفة في مباشرة ستة منازل شعبية استخدمتها العمالة المخالفة معامل خياطة، ونجارة، نتج عنها ضبط اثنين وعشرين عاملاً مخالفاً، ومصادرة ما يزيد على (1000) كيلو من الخضار والفواكه، وإغلاق وإشعار ستة محلات تجارية مخالفة، وتتابع الأمانة أعمال المنشآت التجارية، والخدمات المقدمة لسُكان الرياض مع متابعة تطبيق الاشتراطات في أعمال العمالة؛ لضمان أن تكون وفق أعلى معايير الجودة، ومعلومة المصدر، وللحد من الممارسات غير النظامية، التي تسهم في الإضرار بالسُكان بمخالفة الأنظمة والقوانين، إيجاد بيئة غير صحية.