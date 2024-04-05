غرفة العمليات المشتركة تواصل جولاتها لتصحيح أوضاع الأحياء في وسط الرياض

رصدت غرفة العمليات المشتركة بأمانة منطقة الرياض عدداً من المخالفات في إطار حملتها لمعاجلة أحياء وسط الرياض، وشملت الحملة الجوانب الحضرية، البيئية، السكانية؛ للحفاظ على السلامة العامة، تحقيق الامتثال، رفع كفاءة الأعمال.
وتفصيلاً، أسهمت جهود الجهات المختلفة في مباشرة ستة منازل شعبية استخدمتها العمالة المخالفة معامل خياطة، ونجارة، نتج عنها ضبط اثنين وعشرين عاملاً مخالفاً، ومصادرة ما يزيد على (1000) كيلو من الخضار والفواكه، وإغلاق وإشعار ستة محلات تجارية مخالفة، وتتابع الأمانة أعمال المنشآت التجارية، والخدمات المقدمة لسُكان الرياض مع متابعة تطبيق الاشتراطات في أعمال العمالة؛ لضمان أن تكون وفق أعلى معايير الجودة، ومعلومة المصدر، وللحد من الممارسات غير النظامية، التي تسهم في الإضرار بالسُكان بمخالفة الأنظمة والقوانين، إيجاد بيئة غير صحية.
وتواصل غرفة العمليات المشتركة أعمالها، وزياراتها بمشاركة الجهات المعنية؛ لمعالجة أحياء وسط مدينة الرياض؛ بما يعزز إستراتيجية الأمانة لرياض مدنية حضرية صحية مزدهرة تلبي تطلعات السكان بجودة حياة عالية خالية من التشوه البصري.
وحثت الأمانة السكان للتعاون في رفع البلاغات عن الممارسات المخالفة عبر تطبيق (مدينتي) الذي يقدم خدمات سريعة، سهلة، ميسرة، من خلال تقديم الطلبات، معرفة المتطلبات، رفع البلاغات؛ لرياض مزدهرة مستدامة ترتقي بجودة الحياة لساكنيها.