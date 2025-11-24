"طريق البخور" و"بيت الهروب".. تجارب تراثية تبهر زوار العلا حتى 2026

يشهد مهرجان الممالك القديمة في محافظة العلا موسمًا استثنائيًا هذا العام، مع انطلاق سلسلة من التجارب التراثية والثقافية التي تمتد حتى عام 2026، مقدمًا للزوار رحلة غامرة في قلب تاريخ المنطقة وإرثها العريق، ضمن مساعي العلا لتعزيز حضورها العالمي كأكبر متحف مفتوح للآثار والتجارب التفاعلية.