"قبلة وطن" بمكة تستقبل 15 ألف زائر في يومَيْن.. وغدًا اليوم الختامي للفعالية

استقبلت فعالية "قبلة وطن"، التي تنظمها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لسكان مكة وزوَّارها بمناسبة اليوم الوطني الـ93، أكثر من 15 ألف زائر خلال اليومين الماضيين، وغدًا الأحد هو اليوم الختامي.
وشهدت الفعالية إقبالاً من سكان مكة وزوارها؛ وذلك لتنوع فقراتها التي انسجمت مع جميع فئات المجتمع.
وأقيمت احتفالية اليوم الوطني في غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، بشراكة مع غرفة مكة وأمانة العاصمة المقدسة وشركتَي كدانة والبلد الأمين ونادي الوحدة، وبمشاركة عدد من الجهات الشريكة، أهمها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ودارة الملك عبدالعزيز.
واحتوت الفعالية على ثلاث مناطق رئيسية، وهي منطقة فعاليات اليوم الوطني، ومنطقة الطعام، ومنطقة الفقرات الترفيهية.
ويضم قسم فعاليات اليوم الوطني لوحات، عرضت مستقبل مكة، وجدارية للوطن، وركنًا خاصًّا لتصوير الفضاء، الذي عكس إنجازات السعودية في علم الفضاء، إضافة إلى أنشطة تهم الأسرة والطفل. كما ضم المهرجان منطقة مخصصة للطعام، تُقدِّم فيه الأسر المنتجة الطعام والحلويات والمشروبات في أكشاك صغيرة، تُلبي احتياجات الحضور.
وأبرزت فعالية "قبلة وطن" معالم مناطق السعودية من خلال جداريات جاذبة، ومنطقة قدَّم فيها الحرفيون مشغولاتهم اليدوية.
واحتوى المعرض على مسرح، قدَّمت فيه الفِرق الشعبية العرضة السعودية، وألوانًا مختلفة من الفلكلور الشعبي لعدد من مناطق السعودية بمختلف أشكالها.