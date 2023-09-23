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"قبلة وطن" بمكة تستقبل 15 ألف زائر في يومَيْن.. وغدًا اليوم الختامي للفعالية

شهدت إقبالاً من السكان والزوَّار لتنوُّع فقراتها التي انسجمت مع جميع فئات المجتمع