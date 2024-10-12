تويوتا تسيطر على بطولة الصانعين ويزيد الراجحي ينهي الموسم في الوصافة

بدأ سفير رياضة المحركات الراجحي، هذا الموسم في رالي داكار في يناير، الذي شهد حظوظًا متباينة للفريق. لكن سرعان ما عاد بقوة ليحتل الوصافة في الجولة الثانية في رالي أبوظبي الصحراوي. ثم استمرت المنافسة في الجولة الثالثة التي أقيمت بين البرتغال وإسبانيا، قبل أن يحقق يزيد إنجازًا تاريخيًا في الجولة الرابعة في الأرجنتين بفوزه كأول سعودي يحقق هذا اللقب هناك. وأخيراً، أنهى يزيد الموسم بإنجاز رائع في رالي المغرب.