اتحاد الغرف يُعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الصناعات العسكرية بالقطاع الخاص

وتأتي هذه الخطوة متسقة مع التوجهات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد والرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية الحديثة للمملكة التي ركزت عليها رؤية المملكة 2030 ومن ضمنها قطاع الصناعات العسكرية، حيث تستهدف الرؤية تنظيم قطاعات الصناعات العسكرية بالمملكة وتوطينه بما يزيد على 50% بحلول عام 2030.