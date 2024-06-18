الحرم المكي.. توسعات ومشاريع وعناية فائقة وأرقام تحكي الإنجازات في عهد الملك سلمان

أكد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أكثر من مناسبة، أن أولى مهامه هي حراسة المقدسات الإسلامية، والعناية بها، كما هو شأن قادة هذه البلاد، بدايةً من الملك المؤسس عبدالعزيز -رحمه الله- ومن بعده أبناؤه، إلى هذا العهد الذي وصلت فيه خدمة الحرمين إلى مرحلة لم يسبق لها مثيل.