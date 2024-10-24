شتاء السعودية 2024: 4 مغامرات ووجهات ترفيهية في جدة لأوقات عائلية لا تُنسى

وفي "جدة التاريخية" أيضًا ما يأسر قلوب الأطفال واليافعين من السواح والزوار، حيث تُقدم الجولات السياحية للتعرف على تاريخ المدينة العريق، واستكشاف بوابات جدة تاريخية والبيوت الأثرية التي تُبرز التصميم المعماري الفريد في الحجاز. تجمع هذه التجربة تجمع بين التعلم والمتعة وتساهم في إحياء التراث لدى قلوب ووجدان الأجيال الجديدة.