وزارة الخارجية: المملكة تُعرب عن بالغ قلقها واستنكارها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي جرت خلال الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية واستنكارها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي وقعت خلال الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية.
وأكدت الوزارة في بيانها ضرورة التزام قوات الدعم السريع بحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والامتثال للقانون الدولي الإنساني، استنادًا إلى إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان، الموقع في 11 مايو 2023م.
ودعت المملكة إلى العودة الفورية لطاولة الحوار بهدف التوصل إلى وقفٍ شامل لإطلاق النار، مشددة على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وأمنه واستقراره، ورفضها التام لأي تدخلات خارجية تطيل أمد الصراع وتفاقم معاناة الشعب السوداني الشقيق.