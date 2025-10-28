وزارة الخارجية: المملكة تُعرب عن بالغ قلقها واستنكارها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي جرت خلال الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر

وأكدت الوزارة في بيانها ضرورة التزام قوات الدعم السريع بحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والامتثال للقانون الدولي الإنساني، استنادًا إلى إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان، الموقع في 11 مايو 2023م.