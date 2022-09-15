"الزامل" يدشن الموقع الإلكتروني لمجلة "الصناعات الوطنية" بحلة جديدة

دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، الموقع الإلكتروني لمجلة "الصناعات الوطنية"، في حلّته الجديدة، اليوم بمقر الوزارة بالرياض.
وفي التفاصيل، حضر التدشين وكيل الوزارة للخدمات الصناعية المهندس محمد بن سعود السويلم والأمين العام للمجلس الصناعي حسام القاضي وبدر البلوي مستشار المشروعات الضخمة بالوزارة ووهايب بن جريس المستشارة الإدارية بمكتب نائب وزير الصناعة، و شركة TREND كراعٍ رقمي للمجلة @Trend1DC
واطلع نائب الوزير على الدور الإعلامي الرائد الذي تقدمه مجلة "الصناعات الوطنية"، كأول مجلة متخصصة في مجال الإعلام الصناعي ورائدة الإعلام المتخصص سعوديًا وعربيًا، علمًا بأنها انطلقت في بداية التسعينيات وارتبطت بشكل وثيق بتطورات النهضة الصناعية السعودية لتبرز أهم إنجازات روادها من الصناعيين ورجال القطاع الخاص.
واستعرض رئيس تحرير المجلة المستشار الإعلامي فتحي بن كريم السوسي أبرز التطورات التي شهدتها المجلة في جميع مراحلها، حتى أصبحت رمزًا إعلاميًا متخصصًا في نشر أبرز تجارب الصناعيين ورجال الأعمال.
ورحب نائب الوزير بآفاق التعاون المشترك بين مجلة "الصناعات الوطنية" متمثلة باللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية وبين وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتغطية كل الأخبار والفعاليات والبرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة خلال المرحلة القادمة.