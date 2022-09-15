"الزامل" يدشن الموقع الإلكتروني لمجلة "الصناعات الوطنية" بحلة جديدة

واطلع نائب الوزير على الدور الإعلامي الرائد الذي تقدمه مجلة "الصناعات الوطنية"، كأول مجلة متخصصة في مجال الإعلام الصناعي ورائدة الإعلام المتخصص سعوديًا وعربيًا، علمًا بأنها انطلقت في بداية التسعينيات وارتبطت بشكل وثيق بتطورات النهضة الصناعية السعودية لتبرز أهم إنجازات روادها من الصناعيين ورجال القطاع الخاص.