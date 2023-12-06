"الراجحي" يرعى حفل تكريم الجهات الأكثر تحقيقًا للارتباط الوظيفي في القطاع العام

وأشار إلى أن الاحتفاء بالجهات التي حققت النتائج الأعلى لمؤشر الارتباط الوظيفي في القطاع العام؛ يمثّل رسالة تقدير وعرفان للجهود المخلصة التي بُذلت من الجميع لتحسين بيئة العمل في منشآتهم، وتحصيل شعور الرضا والولاء لموظفيهم تجاه عملهم، من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والتطوير، معلناً عن انطلاق الدورة الجديدة للبرنامج التي نتطلع من خلالها إلى الاستمرار في قياس وتحسين الارتباط الوظيفي لدى موظفي القطاع الحكومي، من خلال استراتيجيات تطويرية تحقق مستهدفات كل جهة وصولاً لمستهدفات رؤية 2030.