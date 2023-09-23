بالثوب والقهوة.. حساب الدوري الإيطالي الرسمي يهنّئ المملكة باليوم الوطني

وتأتي مشاركة حساب الدوري الإيطالي كتأكيد على المكانة الكبيرة التي تحتلّها كرة القدم السعودية على مستوى العالم، لاسيما مع الدعم اللامحدود والتقدم المتسارع الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة، ومن بينها الصعيد الرياضي.