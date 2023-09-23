بالثوب والقهوة.. حساب الدوري الإيطالي الرسمي يهنّئ المملكة باليوم الوطني

احتفل حساب الدوري الإيطالي الرسمي على منصة "X" باليوم الوطني السعودي الـ93؛ من خلال نشره صورة تعبيرية لعدد من أبرز اللاعبين العالميين في الدوري الإيطالي يرتدون الثوب السعودي ويرتشفون القهوة السعودية، ويظهر خلفهم في الصورة بشكل بارز العلم السعودي.
ونشر الحساب عبارات التهنئة للشعب السعودي مقتبسة من النشيد الوطني السعودي: "سارعي للمجد والعلياء".
وتأتي مشاركة حساب الدوري الإيطالي كتأكيد على المكانة الكبيرة التي تحتلّها كرة القدم السعودية على مستوى العالم، لاسيما مع الدعم اللامحدود والتقدم المتسارع الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة، ومن بينها الصعيد الرياضي.