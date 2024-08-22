جهود "وقاء" بمكة.. ورش توعوية وجولات ميدانية لمكافحة اللسان الأزرق وحماية الثروة الحيوانية

وهدفت هذه الورش إلى تعريف مربّي الثروة الحيوانية بالمرض، وأسبابه، وأهم أعراضه، بالإضافة إلى كيفية الوقاية منه؛ وذلك في إطار الجهود المستمرّة التي يبذلها مركز "وقاء" لتكثيف التوعية والتثقيف عن الأمراض الحيوانية، بهدف الحد من مخاطر هذه الأمراض على الصحة الحيوانية والحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية في المملكة.