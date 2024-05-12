وزير النقل يبدأ زيارته الرسمية إلى فنلندا ويلتقي عددًا من المسؤولين والمستثمرين

بدأ وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، زيارته الرسمية إلى جمهورية فنلندا.
ومن المقرر أن يلتقي الجاسر خلال زيارته عددًا من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجانب الفنلندي، بالإضافة إلى زيارة عدد من الشركات والمنشآت للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المقدمة.
وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتنمية الاقتصادية، والسعي إلى جذب الاستثمارات النوعية، إلى جانب استعراض التطورات التي تشهدها المملكة في القطاع وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وسيبحث الجانبان خلال الزيارة فرص رفع مستوى التبادل التجاري، ونقل الخبرات والتجارب وقصص النجاح، بالإضافة إلى عمل شراكات في عدة مشروعات بمختلف أنماط النقل، بما يُسهم في تحقيق الأثر الاقتصادي والتنموي.