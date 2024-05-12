وزير النقل يبدأ زيارته الرسمية إلى فنلندا ويلتقي عددًا من المسؤولين والمستثمرين

ومن المقرر أن يلتقي الجاسر خلال زيارته عددًا من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجانب الفنلندي، بالإضافة إلى زيارة عدد من الشركات والمنشآت للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المقدمة.