"الهيئة الملكية لمدينة الرياض توقّع اتفاقيات استراتيجية مع كليفلاند كلينك وماس جنرال بريغهام لتطوير الرعاية الصحية"

أبرمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مذكرتي تفاهم مع مستشفى كليفلاند كلينك، ومستشفى ماس جنرال بريغهام التابع لجامعة هارفارد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى استقطاب أبرز المؤسسات الطبية العالمية، وتطوير مراكز متقدمة في البحث والابتكار والخدمات الطبية بمدينة الرياض.
وجاء توقيع الاتفاقيتين بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – للولايات المتحدة الأمريكية.
وشاركت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي 2025، حيث ناقش قادة القطاع الصحي في الهيئة خلال جلسات المنتدى دور التقنية الحيوية، والبحث، والابتكار في تعزيز مكانة مدينة الرياض على خريطة الرعاية الصحية العالمية، وأهمية الشراكات الدولية في تطوير خدمات طبية، وبحثية، وتعليمية تُسهم في تحسين جودة الحياة.