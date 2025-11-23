"الهيئة الملكية لمدينة الرياض توقّع اتفاقيات استراتيجية مع كليفلاند كلينك وماس جنرال بريغهام لتطوير الرعاية الصحية"

وشاركت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي 2025، حيث ناقش قادة القطاع الصحي في الهيئة خلال جلسات المنتدى دور التقنية الحيوية، والبحث، والابتكار في تعزيز مكانة مدينة الرياض على خريطة الرعاية الصحية العالمية، وأهمية الشراكات الدولية في تطوير خدمات طبية، وبحثية، وتعليمية تُسهم في تحسين جودة الحياة.