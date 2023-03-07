هيئة الاتصالات تكشف حجم سوق الاتصالات الأكبر والأسرع نمواً بالمنطقة.. غداً

تنطلق، غداً، أعمال "منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023"، الذي تعقده هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بهدف استعراض أهم مؤشرات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتنظيم الرقمي وتوجهات القطاع المستقبلية، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس عبدالله بن عامر السواحة.
وسيستضيف المنتدى حضوراً رفيعاً من الوزراء والمسؤولين وقيادات كبرى الشركات بالمملكة، إضافة إلى خبراء دوليين ومختصين في قطاعَي الاتصالات والتقنية، حيث سيتم الإعلان خلال المنتدى عن حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة، الذي يعد الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة، إضافة إلى عرض إنترنت السعودية، الذي يتناول أهم الأرقام الموثوقة حول منظومة الإنترنت واستخداماتها في المملكة العربية السعودية ومدى تطور البنية التحتية، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات الرقمية للقطاعيْن العام والخاص.
يُذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية السنوي يركّز في نسخة هذا العام على الجهود والتوجّهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وأهمية توسيع نطاق الأعمال الرقمية لدعم تطلعات الاقتصاد الرقمي في المملكة، إضافة إلى الحديث عن مستقبل أسواق الاتصالات والتقنية وأبرز توجهاتها، وتطورات الأداء المالي للقطاع.