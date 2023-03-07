هيئة الاتصالات تكشف حجم سوق الاتصالات الأكبر والأسرع نمواً بالمنطقة.. غداً

وسيستضيف المنتدى حضوراً رفيعاً من الوزراء والمسؤولين وقيادات كبرى الشركات بالمملكة، إضافة إلى خبراء دوليين ومختصين في قطاعَي الاتصالات والتقنية، حيث سيتم الإعلان خلال المنتدى عن حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة، الذي يعد الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة، إضافة إلى عرض إنترنت السعودية، الذي يتناول أهم الأرقام الموثوقة حول منظومة الإنترنت واستخداماتها في المملكة العربية السعودية ومدى تطور البنية التحتية، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات الرقمية للقطاعيْن العام والخاص.