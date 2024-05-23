بمشاركة 33 دولة.. اختتام فعاليّات تمرين الأسد المتأهب 2024 بالأردن

اختتمت في الأردن اليوم، فعاليّات التمرين العسكري المشترك "الأسد المتأهب 2024"، بتمرين تعبوي في أحد ميادين التدريب المخصصة، بمشاركة 33 دولة. واشتمل التمرين الذي نفذته قوات برية وجوية من مختلف القطاعات العسكرية المشاركة، على رمايات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ورمايات المدفعية والراجمات والقصف الاستراتيجي، والاستطلاع والقتال في المناطق المبنية، ورماية هاون، والمتفجرات، ورماية قناصين، ورمايات من طائرات سلاح الجو الملكي، إضافة إلى تنفيذ سيناريو مقاومة طائرات مسيرة، واقتحام جوي، وإخلاء طبي، والإسناد الجوي، ومقاومة الدبابات باستخدام صاروخ (تو)، واقتحام مجموعة القتال، ورماية مدافع وعدد من الفعاليّات العسكرية.