محليات

الجوف.. 78 جولة تصادر 100 كجم أغذية فاسدة وتعالج 350م2 من الحفر بالعيساوية

خلال أغسطس الماضي.. ضبطت 9 مخالفات للاشتراطات الصحية وأنذرت 10 منشآت مخالفة
الجوف.. 78 جولة تصادر 100 كجم أغذية فاسدة وتعالج 350م2 من الحفر بالعيساوية

نفّذت فرق الرقابة الصحية بأمانة الجوف ببلدية العيساوية 78 جولة على الأسواق والمنشآت التجارية في شهر أغسطس المنتهي، صادرت خلالها 100 كجم من الأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك.

وضبطت فرق الرقابة 9 مخالفات للاشتراطات الصحية، وتم إنذار 10 منشآت مخالفة، كما نفّذت 50 جولة ميدانية لمعالجة مظاهر التشوّه البصري أسفرت عن معالجة 350 مترًا مربعًا من حفر الشوارع، وصيانة الأرصفة المتهالكة ودهان المطبات، ورفع 1440 طنًا من المخلّفات، وصيانة 320 من كشافات الإنارة، و96 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، إضافة إلى استبدال ومعالجة 120 من حاويات النظافة، وإزالة 6 حواجز خرسانية.

أمانة الجوف
بلدية العيساوية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org