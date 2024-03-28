باعتماد رؤية الهلال.. "عودة": الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر.. والخميس محتمل بدولتين

من المُنتظر أن تتحرى بعض الدول الإسلامية هلال شهر شوال المقبل يوم الاثنين 08 أبريل؛ في حين تبدأ دول أخرى -ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن وليبيا والمغرب- في تحري هلال عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 أبريل، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.
وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، في بيان أوردته "سبق": بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الاثنين 8 أبريل؛ فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس؛ وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر فيها.
وأضاف "عودة": أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 9 أبريل؛ فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيًّا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين. وعليه فمن المتوقع أن تعلن جل هذه الدول رؤية الهلال يومئذ؛ ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر فيها أيضًا. ولا يُستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 أبريل عيد الفطر فيها.
وبالنسبة لوضع الهلال يوم الثلاثاء 9 أبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، أورد الفلكي "عودة" الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس، وهي كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و58 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب. في أبو ظبي يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و35 دقيقة. في الرياض يغيب القمر بعد 53 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة. في عمان والقدس يغيب القمر بعد 60 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و38 دقيقة. في القاهرة يغيب القمر بعد 59 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و47 دقيقة. في الرباط يغيب القمر بعد 69 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة و57 دقيقة. والرؤية في أبو ظبي والرياض وعمان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي.
تجدر الإشارة إلى أن أقل مُكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مُكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته؛ إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبُعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.
وللتعرف على نتائج رصد الهلال، يمكن زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان (www.AstronomyCenter.net)؛ حيث أنشئ المشروع عام 1998م ويضم حاليًا أكثر من 1500 عضو من علماء ومهتمين برصد الأهلة وحساب التقاويم.
ويشجع المشروع المهتمين في مختلف دول العالم على تحري الهلال وإرسال نتائج رصدهم إلى المشروع عن طريق موقعه على شبكة الإنترنت؛ حيث تنشر تباعًا بعد تدقيقها وتمحيصها.
الخارطة المرفقة تُبَين مدى إمكانية رؤية هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 9 أبريل من جميع مناطق العالم؛ بحيث إن رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر لغروب القمر قبل الشمس، أو لحدوث الاقتران السطحي بعد غروب الشمس، ورؤية الهلال غير ممكنة بالتلسكوب أو بالعين المجردة من المناطق غير الملونة، وستكون ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق، وممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قِبَل راصد متمرس، وممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.