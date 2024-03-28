باعتماد رؤية الهلال.. "عودة": الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر.. والخميس محتمل بدولتين

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الثلاثاء 9 أبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، أورد الفلكي "عودة" الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس، وهي كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و58 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب. في أبو ظبي يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و35 دقيقة. في الرياض يغيب القمر بعد 53 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة. في عمان والقدس يغيب القمر بعد 60 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و38 دقيقة. في القاهرة يغيب القمر بعد 59 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و47 دقيقة. في الرباط يغيب القمر بعد 69 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة و57 دقيقة. والرؤية في أبو ظبي والرياض وعمان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي.