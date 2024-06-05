"الشؤون الإسلامية" تستقبل أكثر من 1800 حاج وحاجة عبر منفذ البطحاء منذ بدء موسم الحج

وتم تقديم مجموعة من الكتيبات التوعوية والإرشادية التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك، حيث بلغت المطبوعات والبطاقات الإلكترونية أكثر من 5000 مطبوعة، إضافة إلى توزيع الباركود التعريفي على ضيوف الرحمن لتحميلها على الأجهزة الذكية، تتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم، مثل تطبيق "رُشد" الذي يشمل جميع ما يحتاجه المسلم من خدمات بـ52 لغة.