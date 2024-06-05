"الشؤون الإسلامية" تستقبل أكثر من 1800 حاج وحاجة عبر منفذ البطحاء منذ بدء موسم الحج

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها في المنطقة الشرقية، ابتداءً من يوم 20 وحتى يوم أمس الثلاثاء 27 ذي القعدة لعام 1445هـ، أكثر من 1800 حاج وحاجة من ضيوف الرحمن من جنسيات مختلفة، القادمين عبر منفذ البطحاء الحدودي مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وتم تقديم مجموعة من الكتيبات التوعوية والإرشادية التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك، حيث بلغت المطبوعات والبطاقات الإلكترونية أكثر من 5000 مطبوعة، إضافة إلى توزيع الباركود التعريفي على ضيوف الرحمن لتحميلها على الأجهزة الذكية، تتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم، مثل تطبيق "رُشد" الذي يشمل جميع ما يحتاجه المسلم من خدمات بـ52 لغة.
وقد شارك في الخدمة في المنفذ 21 موظفاً، كما تم إقامة 32 محاضرة وكلمة دعوية ودروس علمية، وإجابة أسئلة الحجاج، كما تم تقديم أكثر من 5000 هدية على الحجاج، مما يعزز روح التعاون والتكامل لخدمة ضيوف الرحمن.
وتأتي هذه الخدمات التي تقدمها الوزارة للحجاج، وفق آليات تساهم في العناية بتوعية الحاج وتعريفه بما ينبغي عليه أن يلتزم به من أحكام وواجبات، وما يجب أن يتجنبه من محظورات ومخالفات طوال رحلة الحج، حتى يتموا فريضتهم بكل يسر وطمأنينة.