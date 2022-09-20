ينطلق السبت برعاية الملك.. "إتقان العقارية" راعيًا ذهبيًا لمعرض "مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين"

وأشار "الرشيد" إلى ما يستعرضه المعرض للزائرين في أجنحته وأركانه من مشروعات المدن المتميزة في المملكة، ومنها (مشروع سبارك، ومشروع أمالا، ومشروع تطوير البحر الأحمر، ومشروع ذا لاين، ومشروع مركز الملك عبدالله المالي، ومشروع تطوير وسط جدة)، مشيدًا بدور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانات المناطق بالارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والسكنية في جميع مُدن المملكة، من أجل تحقيق أعلى معايير الجودة وتنفيذ مُدن ذكية ترفع من جودة الحياة.