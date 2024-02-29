"الفضلي": مبادرات المملكة البيئية أسهمت في تعزيز القدرة على التصدي للتحديات المعاصرة

وأوضح معاليه أن المملكة وانطلاقًا من رؤية 2030، تتبنّى نظرة شمولية للنظم البيئية من خلال العمل على حماية البيئة الطبيعية والحفاظ على التنوع الأحيائي، وقد أطلقت حزمة من التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تستهدف حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، كما تبنّت عددًا من المبادرات الوطنية الرائدة لتعزيز المحافظة على البيئة، في مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.