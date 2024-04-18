7 شروط لترخيص نشاط "الصحف الإلكترونية" تكشفها وزارة الإعلام

ويعتبر ترخيص نشاط الصحف الإلكترونية خدمة تقدمها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام لموقع إلكتروني له عنوان ثابت يقدم خدمات النشر الصحفي بشروط محددة؛ منها أن يكون رئيس تحرير الصحيفة سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 18 عاماً، وحاصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله.