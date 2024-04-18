7 شروط لترخيص نشاط "الصحف الإلكترونية" تكشفها وزارة الإعلام

حددت وزارة الإعلام الشروط الواجب اتباعها لترخيص نشاط "الصحف الإلكترونية" لموقع إلكتروني له عنوان ثابت يقدم خدمات النشر الصحفي الإلكتروني.
ويعتبر ترخيص نشاط الصحف الإلكترونية خدمة تقدمها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام لموقع إلكتروني له عنوان ثابت يقدم خدمات النشر الصحفي بشروط محددة؛ منها أن يكون رئيس تحرير الصحيفة سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 18 عاماً، وحاصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
وتشترط الهيئة أيضاً السيرة الذاتية لرئيس التحرير، وأن يكون النشاط الإعلامي مضافاً في السجل التجاري، وإثبات ملكية النطاق، وإثبات ممارسة النشاط.
ويمكن طلب الترخيص عبر services.gamr.gov.sa