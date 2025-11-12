أمير القصيم يُدشّن الموقع الإلكتروني المُحدث لإمارة المنطقة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، في مقر ديوان الإمارة، الموقع الإلكتروني الجديد لإمارة المنطقة بعد تحديثه وتطويره، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير المنطقة، ووكيل الإمارة خالد الباهلي، ومدير عام تقنية المعلومات والتحول الرقمي بالإمارة صالح الرسي.
ويأتي التدشين في إطار توجيهات سمو أمير المنطقة بأهمية الارتقاء بالخدمات الرقمية وتسهيل وصول المستفيدين إليها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستخدم، تحقيقًا لمستهدفات التحول الرقمي الحكومي.
وقد تم تطوير الموقع الإلكتروني وفق كود المنصات الموحد المعتمد من هيئة الحكومة الرقمية، ليواكب أفضل الممارسات التقنية، ويُسهم في تعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز. وبلغ متوسط عدد الزوار أكثر من 250 ألف زائر، فيما تجاوز عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية 45 ألف مستفيد.
ويقدّم الموقع في حلّته الجديدة باقة من الخدمات الإلكترونية التفاعلية التي تتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، إضافة إلى محتوى إعلامي وتفاعلي يُبرز منجزات الإمارة وبرامجها ومبادراتها.
وأشاد سمو أمير المنطقة خلال التدشين بما شهده الموقع من تحديثات نوعية تخدم الزائر والمستفيد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في توفير الوقت والجهد، وتعكس حرص الإمارة على تطوير بنيتها الرقمية. كما ثمّن سموه جهود الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي في هذا الإنجاز.