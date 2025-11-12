أمير القصيم يُدشّن الموقع الإلكتروني المُحدث لإمارة المنطقة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، في مقر ديوان الإمارة، الموقع الإلكتروني الجديد لإمارة المنطقة بعد تحديثه وتطويره، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير المنطقة، ووكيل الإمارة خالد الباهلي، ومدير عام تقنية المعلومات والتحول الرقمي بالإمارة صالح الرسي.