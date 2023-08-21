"الموارد البشرية" و"هيئة العقار" تمكّنان جمعيات المُلاك من إصدار الرقم الموحد 700

وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن الخدمة تتيح لرئيس جمعية الملاك أو مدير الجمعية، إصدار رقم (700)، الذي يعزّز الصفة الاعتبارية للجمعيات، ويُسهّل التعاملات مع الجهات الأخرى بصفة مستقلة، مؤكدةً أن الرقم الوطني للمنشآت متطلب أساسي للتعامل مع الجهات الأخرى، مثل: البنوك، وناجز (مركز الخدمات العدلية)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإٍسكان، وشركة المياه وشركة الكهرباء، حيث يمكن تسجيل جمعية ملاك في خدمة الرقم الوطني الموحد (700) من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية https://mullak-services.housing.gov.sa/Account/Login، وتقديم طلب إصدار الرقم الموحد، ومن ثم إرسال الطلب إلى وزارة الموارد البشرية؛ للتحقق من الشروط وإصدار الرقم.