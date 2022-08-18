سنوات من التأخير والمعاناة.. السيول تقطع "طريق صبيا العدايا" ومطالبات بحلول

قطعت سيول وادي شهدان وروافده أمس، طريق صبيا - العدايا وقرى قوز الجعافرة مسببة معاناة تتكرر وتتواصل منذ عدة سنوات وسط مطالبات الأهالي بحلول تنهي معاناتهم.
وقال الأهالي إن المعاناة تكمن في جير تأخر إنجازه يربط بين محافظة صبيا وقراهم، مما يجبرهم على المرور في تحويلة ولكن تقطعها السيول بشكل متكرر ويتعرض بعضهم إلى الخطر عند محاولة عبورها، مطالبين الجهات المعنية بتعجيل إنجاز مشروع الجسر وإنهاء معاناتهم.
وجرت العديد من السيول على إثر الأمطار، واستنفرت الجهات المختصة جهودها لمتابعة الحالة الماطرة التي تشهدها منطقة جازان.
وينبه المتابعون للطقس من استمرار الأمطار الغزيرة والمتوسطة على منطقة جازان خلال الأيام المقبلة، فيما يحذر الدفاع المدني من مخالفة تعليمات السلامة في مثل تلك الحالات.