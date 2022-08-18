سنوات من التأخير والمعاناة.. السيول تقطع "طريق صبيا العدايا" ومطالبات بحلول

وقال الأهالي إن المعاناة تكمن في جير تأخر إنجازه يربط بين محافظة صبيا وقراهم، مما يجبرهم على المرور في تحويلة ولكن تقطعها السيول بشكل متكرر ويتعرض بعضهم إلى الخطر عند محاولة عبورها، مطالبين الجهات المعنية بتعجيل إنجاز مشروع الجسر وإنهاء معاناتهم.