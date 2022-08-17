"العصيمي" يحذر من موجة الجفاف المتوقعة الموسم القادم

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي: إن المزارعين والنحالين ومربي الماشية والمهتمين عليهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة نتيجة موجة الجفاف المتوقعة الموسم القادم.
وأشار إلى أن هذه الموجة قد تتسبب في نقص شديد في الموارد المائية، وتراجع إلى انعدام الغطاء النباتي.
وأضاف "العصيمي": الظروف الجافة تبدأ مقدماتها في شهر سبتمبر على المرتفعات، ثم تتوسع مع بداية الوسم.
وتابع: الأجواء الحارة يتوقع أن تستمر فترات طويلة هذا العام، وفصل الصيف قد يطول ويتأخر رحيله حتى أوائل شهر أكتوبر القادم؛ نتيجة الظواهر المناخية المؤثرة حاليًا.