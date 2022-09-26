تربة.. حملة ميدانية لاتخاذ إجراءات نظامية بحق أصحاب الإبل السائبة ومواجهة مخاطرها

رأس رئيس مركز إمارة تربة حائل، خلف بن علي بن زويمل، أمس الأحد، اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة خطر الإبل السائبة على الطرق التي تربط مركز تربة بعددٍ من المحافظات والمراكز والقرى، بحضور مدير مركز شرطة تربة حائل الرائد أحمد بن مزعل الشمري.
وتمّ خلال الاجتماع الموافقة على تنظيم حملة ميدانية داخل النطاق الإداري لمركز تربة حائل، لاتخاذ إجراءات نظامية بحق أصحاب الإبل السائبة.
ويأتي الاجتماع بتوجيه من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ومتابعة وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.
ورحّب أهالي مركز تربة حائل والمراكز التابعة لها بجهود اللجنة برئاسة رئيس مركز الإمارة، ومدير مركز الشرطة، للحد من مآسي الإبل السائبة ومحاسبة أصحابها الذين يتركونها دون اكتراثٍ بما تسبّبه من حوادث دامية.
يُشار إلى أن عدداً من الطرق البرية في معظم مناطق المملكة يشهد حوادث مرورية مؤلمة بسبب الإبل السائبة التي يتركها أصحابها بقرب الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة راحت ضحيتها أنفس بريئة.