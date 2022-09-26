تربة.. حملة ميدانية لاتخاذ إجراءات نظامية بحق أصحاب الإبل السائبة ومواجهة مخاطرها

رأس رئيس مركز إمارة تربة حائل، خلف بن علي بن زويمل، أمس الأحد، اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة خطر الإبل السائبة على الطرق التي تربط مركز تربة بعددٍ من المحافظات والمراكز والقرى، بحضور مدير مركز شرطة تربة حائل الرائد أحمد بن مزعل الشمري.