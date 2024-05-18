تحقق شرعي وإنجاز.. "المواصفات القياسية لحلال" في إيضاحات مهمة لـ"الغذاء والدواء"

أبرزت الهيئةُ العامة للغذاء والدواء ماهيةَ "المواصفات القياسية لحلال" ودور الهيئة في التحقق الشرعي من الإرساليات والخطط المتّبعة والمنجزة وفق الموضوعات التي خضعت للدراسة.
وتفصيلاً قالت الهيئة، عبر إنفوجراف معلوماتي: "المواصفات القياسية لحلال" تعنى بالمواصفات ذات العلاقة بالحكم الشرعي للمنتجات الخاضعة لنطاق عمل الهيئة، كالغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والأعلاف؛ لضمان أن المنتجات داخل المملكة حلال في المقام الأول قبل أن تكون آمنة وفعالة وذات جودة عالية.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها عضو في عدد من اللجان الوطنية والإقليمية والدولية في المنظمات المختصة بالمواصفات الحلال؛ ومنها: هيئة التنفيس الخليجية؛ حيث تمثل الهيئة المملكة رئيسًا وأمينًا للجنة منتجات الحلال وخدماته، كما تشارك الهيئة في "SMIIC" بـ5 لجان.
وأشارت إلى أنها درست أكثرَ من 160 موضوعًا من الناحية الشرعية، وبدءًا من عام 2021م أنجزت الهيئة 4 خطط رصد الحلال، وبدءًا من أغسطس 2023م تم التحقق من 270 شهادة إرسالية حلال.