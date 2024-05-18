تحقق شرعي وإنجاز.. "المواصفات القياسية لحلال" في إيضاحات مهمة لـ"الغذاء والدواء"

وأشارت إلى أنها درست أكثرَ من 160 موضوعًا من الناحية الشرعية، وبدءًا من عام 2021م أنجزت الهيئة 4 خطط رصد الحلال، وبدءًا من أغسطس 2023م تم التحقق من 270 شهادة إرسالية حلال.