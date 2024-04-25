"الأمن البيئي" يطيح بمخالفين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية "محمد بن سلمان"

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تمكنت من القبض على مواطنين وهما: بدر عبدالله الخميس، ومساعد عبدالرحمن الخميس، لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص، وبحوزتهما بندقيتين شوزن، و(179) ذخيرة شوزن حيّة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.