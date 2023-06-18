"الأرصاد" لـ"سبق": السعودية تخطو خطى ثابتة وواعدة في برنامج الاستمطار الصناعي

وفي سياق متصل، كشف أيمن البار المدير الإقليمي لبرنامج الاستمطار الصناعي خلال الجلسة الثالثة في الورشة الوطنية لتحديث آلية "التعاون والإبلاغ" في التعامل مع الظواهر الجوية، التي اختتمت أعمالها الثلاثاء الماضي في الرياض، عن هذه التقنية الأرضية الحديثة في الاستمطار قائلاً: "لدينا توجه على محطات البذر الأرضي، حيث سيتم تركيب المولدات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيكون لدينا ولأول مرة في المملكة أجهزة بذر أرضي دون استخدام الطائرات".